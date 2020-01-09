Hac kura sonuçları 2020 sorgulama Diyanet - Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Hac fiyatları ne kadar? Kutsal toprakları ziyaret etme heyecanı içinde olan binlerce Müslüman için beklenen gün geldi! 2020 hacı adayları canı çekilişle kura sonuçlarını öğrendi. Çekiliş 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleşti. Adaylar, kura çekliş sonuçlarını e-Devlet üzerinden 21.00'den itibaren öğrenecek. İşte, 2020 Hac kura çekiliş sonuçları, kesin kayıt tarihi...

2020 yılında hacı adayları, 9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10:00 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda çekiliş sonuçlarını öğrendi. Müslüman, hacı adaylarının bekleyişi son buldu ve dini vazifelerini yerine getirmek için gün sayıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac kura sonuçları da açıklandı. Kura sonuçlarında adları çıkan adaylar, Hac ibadetlerini yerine getirmek için bekliyor. Kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden yayınlanacaktır.

HAC KESİN KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da başlanan Hac kuralarında adı çıkan vatandaşlar, Hac kesin kayıt işlemlerini 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapacak.

Hac Kura Çekiliş Sonuçlarını Öğrenmek için tıklayın...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR? HAC KAYIT 2020

Kura sonuçlarının ardından "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini aldıktan sonra 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00'den itibaren;

* www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden yönlendirilecek e-devlet üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla elde edecek,

* Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak "Hac Kesin Kayıt Belgesi" linkinden de alabilecekler.