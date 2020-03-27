Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet, hac ödemeleri ve eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle İslam alemi de etkileniyor. Daha önce umreyle ilgili alınan kararların ardından bir karar da hacla ilgili alındı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ"

Hac ödemelerinin ertelendiğini belirten Diyanet şu açıklamayı yaptı "2020 Yılında Hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya Acentalara kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."