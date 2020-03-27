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Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ikinci bir duyuruya kadar hac ödemeleri ve hacla ilgili işlemlerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

27.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:43

Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet, hac ödemeleri ve eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle İslam alemi de etkileniyor. Daha önce umreyle ilgili alınan kararların ardından bir karar da hacla ilgili alındı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ"

Hac ödemelerinin ertelendiğini belirten Diyanet şu açıklamayı yaptı "2020 Yılında Hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya Acentalara kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."

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NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce Suudi Arabistan umre ziyaretlerini önce diğer ülke vatandaşlarına ardından da kendi vatandaşlarına kapattığını açıklamıştı.

Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Hac, Sağlık, Güncel

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Diyanet İşleri başkanlığı Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

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