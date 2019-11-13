Haberler » Güncel » Hac ön kayıtları 13 Aralık'a kadar sürecek - Haber

Hac ön kayıtları 13 Aralık'a kadar sürecek

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, 11 Kasım'da başlayan hac ön kayıtlarının 13 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi.

13.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:30Hac ön kayıtları 13 Aralık'a kadar sürecek
Müftüsü Nuh Arslan, 11 Kasım'da başlayan hac ön kayıtlarının 13 'ta sona ereceğini bildirdi.
Arslan, yaptığı açıklamada, 2020 yılı için ilk defa hac kaydı yaptırmak isteyenlerin kayıt ücret dekontu ve kimlik fotokopisiyle internetten veya müftülüklere başvuruda bulunabileceğini söyledi.
Eski başvurusu olanların kaydının otomatik olarak yenileneceğini belirten Arslan, " ön kayıtlarının 13 Aralık'a kadar yaptırmasını gerekiyor. 2020 hac kurası ise 9 Ocak Perşembe günü çekilecek." dedi.

Aralık, Kavak, Hac, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54 Başkan Çerçi halkla buluştu
14:58 Hayranlık uyandıran oluşumların bulunduğu mağara turizme kazandırılacak
14:58 İsrail-filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı
14:58 Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi
14:58 Tokat'ta "Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi"
14:50 İmamoğlu'nu hedef aldıktan sonra İBB'den çıkarılan Murat Kazanasmaz, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu
14:30 Erdoğan-Trump görüşmesinin arifesinde Washington sokaklarında gezen kamyonet, sosyal medyada gündem oldu
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:59:48