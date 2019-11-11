Hac ön kayıtları başladı

Önümüzdeki hac sezonunda kutsal topraklara gitmek isteyenler için ilk müracaatlar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 13 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra da diyanet işleri başkanlığının ilgili internet adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapabilecek.

Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıt olacak. Hacı adayları, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise otomatik yapılacak. Adaylar müracaatlarını tamamladıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını diyanetin internet sitesinden sorgulayabilecek.

Bu arada hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek. Hac kesin kayıtları da 13-24 Ocak'ta her ilde yapılacak. İlk hac kafilesinin 22 Haziran, son hac kafilesinin ise 25 Temmuz'da kutsal topraklara gitmesi planlanıyor.

Miladi takvime göre 2020'de arefe 30 Temmuz Perşembe gününe Bayram ise 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.

Hacı adayları kutsal topraklardaki görevlerini tamamladıktan sonra 6 Ağustos ile 2 Eylül arasında Türkiye'ye dönecek.

(İHA)

Kaynak: İHA