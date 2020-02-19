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Hacamat ve sülük tedavisi yapan sahte doktora 20 ay hapis

İZMİR'in Konak ilçesinde, açtığı güzellik salonunda, Gürcistan'da tıp eğitimi aldığını ileri sürerek; hacamat, kupa, sülük, boyun ve bel fıtığı tedavileri yapan sahte doktor B.K., 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:47Hacamat ve sülük tedavisi yapan sahte doktora 20 ay hapis

İZMİR'in ilçesinde, açtığı güzellik salonunda, 'da tıp eğitimi aldığını ileri sürerek; hacamat, kupa, sülük, boyun ve bel fıtığı tedavileri yapan sahte doktor B.K., 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tabip Odası yöneticileri, 2 yıl önce, Alsancak'ta güzellik salonu açan B.K.'nın, iş yerine hacamat, kupa, sülük, boyun ve bel fıtığı tedavileri yaptığına dair tabela astığını görünce, durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. B.K., iş yerine gelen yetkililere, Gürcistan'da tıp eğitimi aldığını, diploması için denklik başvurusunda bulunduğu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, B.K.'nın diploma ya da tıp eğitimi aldığını gösteren belge sunamaması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Geçen yıl B.K. hakkında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan B.K. ilk duruşmada, "Tiflis'te tıp eğitimi aldım. Ancak diplomam Türkiye'de geçerli olmadığı için denklik başvurusunda bulundum. Şu anda bu başvuru sürecinin sonucunu bekliyorum" dedi.

Bunun üzerine mahkeme, B.K.'ya belgeleri sunması için süre verdi. Ancak yapılan 2'nci ve 3'ncü duruşmalarda da B.K., tıp eğitimi aldığına dair belge sunamadı.

23 Ocak'ta görülen son duruşmada mahkeme, B.K.'yı, 'diploması olmadığı halde menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takınmak' suçundan 20 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza ertelendi.



İl Sağlık Müdürlüğü, Gürcistan, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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