Hacer Tuğ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR HAZRO belediye başkan adayı olan Hacer Tuğ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR HAZRO ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hacer Tuğ isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR HAZRO adayı Hacer Tuğ kimdir? BTP DİYARBAKIR HAZRO adayı Hacer Tuğ yüzde kaç oy aldı?

Hacer Tuğ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR HAZRO belediye başkan adayı olarak gösterilen Hacer Tuğ HAZRO ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. HAZRO ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Hacer Tuğ adlı BTP adayı toplamda 19 adet oy sayısına ulaştı.

Hacer Tuğ Kimdir?

Hacer Tuğ, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR HAZRO ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.