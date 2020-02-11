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Hacet mahallesinde sıcak asfalt

Alanya Belediyesi, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

11.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:16Hacet mahallesinde sıcak asfalt
Alanya Belediyesi, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün planlamaları ve gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla öncelikle karşılaşabilecek zararların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar Oba, Kadıpaşa ve Saray Mahallelerinden sonra Hacet Mahallesi'nde devam ediyor. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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