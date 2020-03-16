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Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu, verilmiş randevular iptal edildi.

16.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:01
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınması gereken önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ve poliklinik randevuları durduruldu. Hastanelerde verilmiş randevular ise iptal edildi.

HÜ Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla, Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin yazı yayımlandı.

YATIŞI ZORUNLU OLMAYAN HASTALAR TABURCU EDİLECEK

Yazıda şu açıklamalar yer aldı:

"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Hacettepe Üniversitesi, Güncel

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