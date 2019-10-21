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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü açılan yolla Sabancı Bulvarı'na bağlandı

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü açılan yolla Sabancı Bulvarı'na bağlandıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nü Sabancı Bulvarı'na bağlayan yol çalışmalarını tamamladı.

21.10.2019 11:39
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü açılan yolla Sabancı Bulvarı'na bağlandı
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nü Sabancı Bulvarı'na bağlayan yol çalışmalarını tamamladı.
Başkent'in kuzey-güney, doğu-batı aksında yeni yol açım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü başta olmak üzere Beysukent ve Angora Bulvarı'nı da yeni bağlantı yoluyla Sabancı Bulvarı'na bağladı. Gidiş dönüş olmak üzere yan yollarla birlikte 3 bin 50 metre uzunluğundaki yeni bağlantı yolu trafiğe açıldı. Sürücüler hem Ankara merkez istikameti hem de Eskişehir
istikametine yan yollarla ulaşım sağlayabilecek.
Sabancı Bulvarı'nı (Bağlıca-AŞTİ aksı) Eskişehir yolu ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne bağlayan güzergah sayesinde alternatif ulaşım kolaylaşırken, yeni yolun açılmasıyla Eskişehir yolu trafiği büyük ölçüde rahatlayacak.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü açılan yolla Sabancı Bulvarı'na bağlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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