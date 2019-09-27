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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde 5 solo otobüs hizmet verecek

Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz 5 solo otobüs hizmete girecek.

27.09.2019 11:16Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde 5 solo otobüs hizmet verecek
Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz 5 solo otobüs hizmete girecek. Solo otobüsler, Hacettepe Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan kampüs içine servis yapacak.

Ücretsiz solo otobüslerle öğrencilerin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren 5 solo otobüsü hizmete sokma kararı aldı.

Kampüs içine ücretsiz servis

Bundan sonra haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında Çayyolu Metrosu'nun Hacettepe girişinden kampüs içine kadar öğrenciler solo otobüslerle ücretsiz taşınacak.

Günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü hattında aynı zamanda 21 körüklü otobüs hizmet veriyor. - ANKARA

Hacettepe Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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