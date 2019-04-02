Hacı Ada Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS ZARA belediye başkan adayı olan Hacı Ada isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS ZARA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hacı Ada isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS ZARA adayı Hacı Ada kimdir? BTP SİVAS ZARA adayı Hacı Ada yüzde kaç oy aldı?

Hacı Ada Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS ZARA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hacı Ada ZARA ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. ZARA ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Hacı Ada adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS ZARA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.