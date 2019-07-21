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Hacı adayları, dualara uğurlandı

Hacı adayları, Ahi Evran Cami önünde düzenlenen törende dualarla yola çıkarıldı.

21.07.2019 14:19 Hacı adayları, dualara uğurlandı
Hacı adayları, Ahi Evran Cami önünde düzenlenen törende dualarla yola çıkarıldı.

Ahi Evran Camii önünde düzenlenen Hacı adaylarının uğurlama programına Vali İbrahim Akın da katıldı. Hacı adaylarıyla tek tek vedalaşan ve helallik isteyen Vali İbrahim Akın, Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolculuğa çıkan hacı adaylarının mukaddes yolculuklarının mübarek olmasını diledi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından 126 hacı adayı sevdiklerinin göz yaşları ve duaları ile kutsal topraklara uğurlandı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Mehmet Yaman, Hac, Güncel

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