SAMSUN (İHA) – Hac ibadetini yapmak için yola çıkan hacı adayları dualarla uğurlandı.



Samsun'dan Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gidecek olan 400 kişilik ilk kafile dualarla uğurlandı. Türkiye genelinde bu yıl 80 bine yakın hacı adayının kutsal topraklara gitmesi bekleniyor. Samsun'da ise bin 709 hacı adayı hac ibadetini yerine getirmek için Samsun-Çarşamba Havaalanı'ndan yola çıkıyor. Yakınlarıyla havaalanına gelen hacı adayları bilet işlemlerinin ardından uçaklarının kalkacağı saate kadar heyecanlı bir bekleyiş içine girdi.



Heyecanlı olduğunu belirten 62 yaşındaki Adem Vural, "İlk kafile olmamız bizi mutlu etti. Bu yola gönül verenlere Allah nasip etsin. 12 sene bekledim ve sonunda çıktı. Hacca gitmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum" dedi.



Kutsal görevini yerine getireceği için oldukça sevinçli olduğu dile getiren Remziye Vural da, "Biz bu yola gönül verdik. Komşularımı, herkesi ardımda sağlıklı bıraktım sağlıklı bulmayı diliyorum. Güle güle gideceğiz, güle güle geleceğiz" diye konuştu.



Samsun Müftülüğü bünyesinde bin 5 kişi hac yolculuğuna çıkacak. Özel şirketler ile de 704 kişi kutsal topraklara gidecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA