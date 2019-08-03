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Hacı adayları dualarla uğurlandı

İnebolu'dan hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

03.08.2019 14:20 Hacı adayları dualarla uğurlandı
İnebolu'dan hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
Tevfikiye Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen uğurlama töreninde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi.
İlçe Müftü Vekili Mehmet Çelebioğlu, programda yaptığı konuşmada, "Onlar Allah'ın misafirleri. Allah'ın seçtiği güzel kulları. Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Onlar şu anda mübarek bir sefere çıkıyorlar. Rabbimizin misafirliğine çıkıyorlar. Rabbimizin lütfuyla, bol ikramıyla dönecekler inşallah. Kardeşlerimiz Cenabı Mevla'nın davetine icabet ettiler. Rabbim giden kardeşlerimize mebrur bir hac yapabilmeyi nasip eylesin. Cümlemize de toprakları görebilmeyi, mebrur bir hac yapabilmeyi nasip eylesin." dedi.
Çelebioğlu'nun yaptığı duanın ardından aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara hareket etti.

İnebolu, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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