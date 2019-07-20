Haberler» Güncel» Haber

Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

Şarkışla'da hacca gidecek 36 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

20.07.2019 20:32 Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi
Şarkışla'da hacca gidecek 36 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Akif Pektaş, kutsal topraklara gidecek adayların heyecanını çok iyi anladığını, o heyecanı kendilerinin de hissettiklerini belirterek, hacı adaylarına "hayırlı yolculuklar" diledi.
Hacı adaylarının herkese nasip olmayacak kutlu bir yolculuğa çıktığını belirten Pektaş, "Allah yolunuzu bahtınız açık eylesin güle güle gidin, güle güle gelin. İnşallah orada, hem İslam alemi hem de devletimiz için dua edersiniz. Allah bu yola gitmeyi gönlünden geçiren herkese nasip etsin." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da bir insanın hayatında yaşayabileceği en kutlu yolculuğun başlangıcı için bir araya geldiklerini belirterek, "Sizlerin evlerinize çağırdığınız insanlar muhakkak sevdiğiniz, samimiyet duyduğunuz, yakın hissettiğiniz insanlardır. O yüzden hacıları da hep ben böyle görürüm, hacılar Allah'ın sevdiği insanlar." ifadelerini kullandı.
Müftü Tayyip Koçer ise hac yolculuğuna çıkan adayların gittikleri yerlerde yapmaları gerekenleri anlattıktan sonra, dua etti.
Kaynak: AA
Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:17   Başkan Özacar'dan Nijerya'da kaçırılan kaptanın ailesine ziyaret
21:15   İran Cezayir'e ait petrol tankerini serbest bıraktı
21:13   Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı
21:12   Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında
21:12   Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri
21:09   Baraj gölüne giren genç boğuldu
21:08   ÇEKMEKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN