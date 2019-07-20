Haberler» Güncel» Haber

Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

Şarkışla'da hacca gidecek 36 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

20.07.2019 22:02
Şarkışla'da hacca gidecek 36 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Akif Pektaş, kutsal topraklara gidecek adayların heyecanını çok iyi anladığını, o heyecanı kendilerinin de hissettiklerini belirterek, hacı adaylarına "hayırlı yolculuklar" diledi.
Hacı adaylarının herkese nasip olmayacak kutlu bir yolculuğa çıktığını belirten Pektaş, "Allah yolunuzu bahtınız açık eylesin güle güle gidin, güle güle gelin. İnşallah orada, hem İslam alemi hem de devletimiz için dua edersiniz. Allah bu yola gitmeyi gönlünden geçiren herkese nasip etsin." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da bir insanın hayatında yaşayabileceği en kutlu yolculuğun başlangıcı için bir araya geldiklerini belirterek, "Sizlerin evlerinize çağırdığınız insanlar muhakkak sevdiğiniz, samimiyet duyduğunuz, yakın hissettiğiniz insanlardır. O yüzden hacıları da hep ben böyle görürüm, hacılar Allah'ın sevdiği insanlar." ifadelerini kullandı.
Müftü Tayyip Koçer ise hac yolculuğuna çıkan adayların gittikleri yerlerde yapmaları gerekenleri anlattıktan sonra, dua etti. Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi
Kaynak: AA
Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:52   Muğla'da gazetecinin darbedildiği iddiası
22:51   Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali gala gecesiyle sona erdi
22:51   Çatıya çıkan yavru köpekler kurtarıldı
22:51   "2. Erzurum Türk Oyunları"
22:50   İstanbul'da 673 polisin katılımıyla operasyon: 217 gözaltı
22:49   Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
22:48   BEYLİKDÜZÜ'DEKİ OLAYDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ