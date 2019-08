Hacı adayları kutsal topraklarda (2)

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yüz binlerce Müslüman, hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklara geliyor.Türkiye'den ilk kafilenin 5 Temmuz'da yola çıkmasıyla başlayan süreçte Türk hacı adaylarından bugün itibarıyla 71 bin 75'i kutsal topraklara ulaştı.Türk hacı adaylarının 63 bin 948'inin Mekke 'ye, 7 bin 127'sinin de Medine'ye intikali sağlandı.Son hacı kafilesinin 5 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkmasıyla bu yıl hac görevini yerine getirmek için 85 bin civarında Türk hacı adayının kutsal topraklarda buluşması bekleniyor.Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, otellerine yerleştikten sonra ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyesiyle Mescidi Haram'a gidip ilk duayı yapıyor.Hacı adayları, Kabe'de dua ettikten sonra umreye niyet edip Hacerül Esved'i selamlayarak tavafa başlıyor. Hacerül Esved taşının, tavafın başlama noktasını gösterdiği için hacı adaylarına pratik bir faydası da dokunuyor. Hacerül Esved çevresinde de dokunmak isteyenler nedeniyle yoğunluk oluşuyor.Hacı adayları, dualar eşliğinde 7 kez çevresinde dönerek Kabe'yi tavaf ettikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılıp Mescidi Haram ve sa'y alanındaki Zemzem suyundan içiyor.Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'e, Allah tarafından ihsan edilen büyük suyun adı olan "Zemzem", Kabe'nin yaklaşık 20 metre doğusunda Makamı İbrahim'e yakın tavaf alanının altındaki kuyudan çıkıyor.Tavafı tamamlayan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de, "Allah'ın sembolleri-alametleri" olan bu tepenin aynı zamanda "arayış" anlamına geldiği belirtiliyor.Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in, süt çağındaki oğlu İsmail için su ararken Safa ile Merve tepeleri arasında hızla yürümesi hatta koşması sa'y hadisesi olarak anlatılıyor.Sa'yin bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayan hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıkıyor.Ardından hacı adayları, hac günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle gerçekleştiriyor.