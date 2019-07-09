09.07.2019 15:19
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Hacı adayları, Sakarya'dan kutsal topraklara yola çıktı

Hacı adayları, Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hac vazifesi için Sakarya'dan kutsal topraklara yola çıkan hacı adaylarını uğurladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hac vazifesi için Sakarya'dan kutsal topraklara yola çıkan hacı adaylarını uğurladı.

Hac kafilesi ile çıktıkları mübarek yolculuk öncesi bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dualarda buluşma isteğini hacı adaylarına iletti. Başkan Yüce, kutsal topraklar için yola çıkan tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Başkan Ekrem Yüce, "Bu yıl şehrimizden 1130 kişi hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek. 90 kişiden oluşan ilk kafilemizi de terminalimizden uğurladık. Manevi iklimin en yoğun yaşandığı Hac görevi, hayatımızda çıkmış olduğumuz en önemli yolculuklardan biridir. Rabbim Hacca gitmek isteyen tüm kullarına nasip eylesin. Hacı adaylarından en büyük isteğim bizleri de dualarında da unutmalalarıdır. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul etsin. Hayırlı yolculukları olsun" dedi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Ekrem Yüce, Sakarya, Hac, Yaşam

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