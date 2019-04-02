Hacı Ali Akgün Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ SARIOĞLAN belediye başkan adayı olan Hacı Ali Akgün isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ SARIOĞLAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hacı Ali Akgün isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ SARIOĞLAN adayı Hacı Ali Akgün kimdir? BTP KAYSERİ SARIOĞLAN adayı Hacı Ali Akgün yüzde kaç oy aldı?

Hacı Ali Akgün Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ SARIOĞLAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hacı Ali Akgün SARIOĞLAN ilçesinde % 0,97 oranında oy almıştır. SARIOĞLAN ilçesinde % 0,97 oranında oy olan Hacı Ali Akgün adlı BTP adayı toplamda 105 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ SARIOĞLAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.