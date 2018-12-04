Hacı Ali Konuk, Burdur'da Söyleşi Düzenledi

Burdur
'da oyuncu Hacı Ali Konuk
üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yeniler Kulübü tarafından desteklenen "Kariyerini Kendin Çiz" projesi kapsamında 'Hacı Ali Konuk ile Söyleşi' programı düzenledi.
MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen söyleşiye TRT 1'de yayınlanan Seksenler
adlı dizide Bekçi Bekir karakterini canlandıran oyuncu Hacı Ali Konuk davet edildi.
Yeniler Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Muhammet Tortumlu, programdan sonra yaptığı konuşmada, Yeniler Kulübü olarak üniversite öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri, spor, kişisel gelişim etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti.
Programa, üniversite öğrencileri ilgi gösterdi. Program sonunda çekiliş yapılarak şanslı katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Programda, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ahmet Arvasi
Günel, oyuncu Hacı Ali Konuk'a hediyesini takdim etti.
Burdur,Ali Konuk
04 Aralık 2018 Salı 18:14