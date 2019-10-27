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Hacı Baba 11. şubesini açtı

Hacı Baba Pastaneleri 11'nci şubesini Kayapınar ilçesinde açtı.

27.10.2019 11:52Hacı Baba 11. şubesini açtı
Hacı Baba Pastaneleri 11'nci şubesini Kayapınar ilçesinde açtı.
Kayapınar İlçesi 50 metrelik yolda oluşturulan Hacı Baba Pastanelerinin yeni şubesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı'nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Milletvekili Bal yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın yüzyıllık lezzeti olan kadayıfın ününün il sınırlarını aştığını, valiliğin çalışması sonucunda 5 yıl önce coğrafi bölge işareti aldığını anımsattı.
Diyarbakır'daki günlük üretimi yapılan kadayıfın bir bölümünün sipariş üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illere gönderildiğini vurgulayan Bal, sektör il ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Diyarbakır, Kayapınar, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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