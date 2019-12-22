Haberler » Güncel » Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı - Haber

Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı

Başkentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalanlar için dua programı düzenlendi.

22.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:23 Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı
Başkentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalanlar için dua programı düzenlendi.
Hacı Bayram Camisi'nin avlusunda sabah namazının ardından düzenlenen programda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek, Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam dünyasında zulüm gören bütün Müslümanlar için dua etti.
Daha sonra grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, yapılan duanın Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Bu organizasyonların devam edeceğine işaret eden Sinan, "Bizler inşallah bundan sonraki aylarda da değerli bir İslam alimini ya da yurt dışında bu konuda cefa görmüş büyük bir İslam liderini buraya getireceğiz. Her ay sabah namazından sonra burada dua etmeyi düşünüyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından gruptakiler, tekbir getirerek alandan ayrıldı.

Doğu Türkistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:16   İzmir göller ekspresi'yle ekonomik keyifli yolculuk-1 - Haber
10:16   Spor göztepe başkanı sepil hak ederek kazandık - Haber
10:13   Karaman'da sağlık kompleksi 2020 yılının sonunda hizmete girecek - Haber
10:13   Kütüphaneler "Başak" verdi - Haber
10:12   İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
09:04   Mahalle sakinleri, 54 sokağa güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlık olaylarını engelledi - Haber
08:42   İdlib'den göç eden 80 bin Suriyeli, Türkiye'ye alınmayacak - Haber
07:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla boza içti - Haber
22.12.2019 10:19:35