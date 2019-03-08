Hacı Bayram'da Regaip Kandili

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile röportajGençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin gelişiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile röportajAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşlara lokma tatlısı dağıtmasıEski Futbolcu Tanju Çolak
'ın vatandaşlara lokma tatlısı dağıtması ANKARA - Ankara'da Regaip Kandili dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve vatandaşlar, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki programa katıldı.
Mehmet Kasapoğlu, Regaib Kandili, Hacı Bayram, Güncel
Kaynak: AA