Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı
Hacı Bayram-ı Veli Camisi güvenlik güçlerinden görüntü Evlenecek çiftten görüntü Ezan okunması Cami hoparlöründen duyuru yapılması Camiye gelen vatandaşların geri dönmesi ANKARA - Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı.
20.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:50
Hacı Bayram-ı Veli Camisi güvenlik güçlerinden görüntüEvlenecek çiftten görüntüEzan okunmasıCami hoparlöründen duyuru yapılmasıCamiye gelen vatandaşların geri dönmesi ANKARA - Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin hoparlörlerinden salgına ilişkin uyarı anonsu yapıldı
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