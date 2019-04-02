Hacı Bekir Topçu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ YEŞİLHİSAR belediye başkan adayı olan Hacı Bekir Topçu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ YEŞİLHİSAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hacı Bekir Topçu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ YEŞİLHİSAR adayı Hacı Bekir Topçu kimdir? BTP KAYSERİ YEŞİLHİSAR adayı Hacı Bekir Topçu yüzde kaç oy aldı?

Hacı Bekir Topçu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ YEŞİLHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hacı Bekir Topçu YEŞİLHİSAR ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. YEŞİLHİSAR ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Hacı Bekir Topçu adlı BTP adayı toplamda 44 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ YEŞİLHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.