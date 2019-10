Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal Çeşme'de denizle buluştu

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal Çeşme 'de denizle buluştuİZMİR - Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme şubesi tarafından düzenlenen, Çeşme Belediyesi ve STK'lar tarafından desteklenen etkinlikle, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Çeşme'de denize batırıldı.Maliyeti, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi'nce karşılanan Pir Sultan Abdal heykeli ile maliyeti Çeşme Belediyesi tarafından karşılanan Hacı Bektaş Veli heykelleri, Ege Denizi'nde "Hoşgörü Merası" oluşturmak ve Çeşme'de dalış turizmine katkıda bulunmak üzere, Makri Adası yanında denize batırıldı. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakılarak, balıkların yuva yapmasına da olanak sağlandı.Çok sayıda STK temsilcisi katıldıDerin Doğa Dalış Merkezi'nin önerisiyle, Çeşme Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi'nin girişimleriyle gerçekleşen etkinliğe, Grand Star gezi teknesi de katkı sağlarken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Etkinliğe; Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Buca Şubesi Başkanı Yıldız Yılmaz, PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, PSAKD Çiğli Şubesi Başkanı Cevat Okur, PSAKD Gümüldür Şubesi Başkanı Murat Dündar, PSAKD Helvacı Şubesi Başkanı Hüseyin Alca, PSAKD Menemen Şubesi Başkanı Ali Ekber Onay, Alevi Dedesi Özdoğan Sağlam, Çeşme Belediye Meclis Üyesi Ali Can, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Derin Doğa Dalış Merkezi sahibi Erdinç Ergün, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Çeşme Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Uysal, Çeşme Manisalılar Derneği Başkanı İsa Ercan, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül ve vatandaşlar katıldı.Çeşme sahiline kamyonetle getirilen heykeller, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşırken, çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykeller, sahildeki tekneye vinçle taşındı.Heykellerin batırılması cep telefonları ile görüntülendiEşek Adası'nın yanında bulunan Makri Adası'na kadar tekneyle getirilen iki heykel, vinçle ve dalgıçların yardımıyla suya batırılırken, Grand Star gezi teknesinde bulunan STK temsilcileri ve vatandaşlar da heykellerin batırılışını cep telefonları ile görüntülediler."Hoşgörü merası yaratmak için bir araya geldik"Heykellerin denize batırılması öncesinde bir açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "Çeşme denizinde bir hoşgörü merası yaratmak için tüm canlarla bir araya geldik. İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz. Bu etkinlikle, Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik. Mutluyuz. Bize destek veren tüm canlara, bizimle birlikte olan ve gelemeyen bütün canlara çok teşekkür ediyoruz. Hizmetleri hak katına yazılsın" diye konuştu."Hem Alevilik için, hem de Çeşme için çok önemli"Heykellerin suya batırılması sırasında ise Alevi dedesi Özdoğan Sağlam da kısa bir açıklama yaparak, dua okudu. Alevi dedesi Sağlam yaptığı kısa açıklamada, "Bugün ben de bu güzel olaya tanık oldum. Hem Alevilik için, hem de Çeşme için çok önemli bir olay. Burasının hoşgörü merasına dönüşmesini çok önemsiyoruz. Pirimiz;; 'İlimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır, karanlığa ışık tutanlara ne mutlu' diye söylerken, aslında nefsini ve aklını dengeli olarak bir arada tutar ve karanlık zihinlere ışık tutabilir" diye ifade etti. Alevi dedesi Özdoğan, açıklamasının ardından, heykellerin batırılması sırasında dua okudu."Dalış yapmak için de geleceğim"Konuk olarak gelen Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok da heykellerini batırılması sırasında bir açıklama yaparak, "Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu'nun davetiyle buradayız. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal'ın heykellerini denizle buluşturuyoruz. Çok farkındalık yaratan bir proje. Böyle bir düşünceyi hayata geçirdiği için Sedat Mutlu'ya teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz; yüzyıllardır Hacı Bektaş'a gelen, Hacı Bektaş'a gönül veren dostlarımızın, bu tür etkinliklerde, Türkiye'nin her yerinde, gücümüz yettiğince biz de onlarla birlikte olmak istiyoruz. Bugün de Çeşme'deyiz. Emeği geçenlerin emeklerine, yüreklerine sağlık. İnşallah yer altında da pirimizle buluşmak nasip olur. En kısa zamanda dalış yapmak için geleceğiz. Biz de denizin altında fotoğraflarını çekeceğiz" diye konuştu."Çeşme turizmine büyük bir katkı sağlayacak"Etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Çeşme Denizciler Derneği'nin Başkanı İsmail Porsuk da bir açıklama yaparak, "Bu etkinlik, çok sayıda STK'nın bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir etkinlik. Bundan Çeşme'de yapacağımız her etkinliği, tek bir dernek olarak değil de, birkaç dernek bir araya gelerek yapmayı planlıyoruz. Bugün yapılan sadece denize heykel atmak değil, Çeşme'nin dalış turizmine ve Çeşme turizmine büyük bir katkı sağlayacak. Çeşme'nin uluslararası tanıtımına katkısı olacak. Bugün denize bırakılan iki heykel, halk ozanlarımızın ilk etabı. Daha başka heykeller de yapılacak. Önümüzdeki süreçte yeni heykelleri de suya batırıp, deniz dibinde sergileyeceğiz" diye anlattı.Heykellerin denize batırılmasının ardından, konuk Hacı Bektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu'ya çeşitli hediyeler verdi.