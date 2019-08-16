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Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelmeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelişi Katılımcılardan detay görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Semah gösterisi NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

16.08.2019 14:03
Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelmeleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelişi
Katılımcılardan detay görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması
Semah gösterisi NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Nevşehir'de düzenlenen 56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine katıldı.
Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, mehmet ersoy, Güncel

Kaynak: AA

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