Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelmeleriİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gelişiKatılımcılardan detay görüntülerİstiklal Marşı'nın okunmasıSemah gösterisi NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Nevşehir'de düzenlenen 56. Ulusal, 30. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine katıldı.

Kaynak: AA