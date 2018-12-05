05 Aralık 2018, 15:03
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Hacı İbrahim Yıldız Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hacı İbrahim Yıldız Hoca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Develi’nin sevilen simalarından, emekli din görevlisi Hacı İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Develi'nin sevilen simalarından, emekli din görevlisi Hacı İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Develi'nin sevilen simalarından Kuddusi Vakfı Başkanı Ayni ve Kadiri Tarikatının önde gelen isimlerinden, Hacı İbrahim Yıldız Hoca dün saat 14.30 civarında tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşamını yitirdi.

İbrahim Yıldız Hoca'nın cenazesi bu gün Develi Çarşı Camiinde kılındı. Namazın kılınmasının ardından Hacı İbrahim Yıldız Hoca'nın cenazesi Develi halkının omuzlarında Trem Mezarlığına götürülerek göz yaşlarıyla defnedildi. - KAYSERİ Develi,İbrahim Yıldız
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:03