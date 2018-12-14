Hacı Olmak İçin Yalvaç'a Geliyorlar

14 Aralık 2018 Cuma 12:14



14 Aralık 2018 Cuma 12:14

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kazıların devam ettiği Pisidia Antiokheia Antik Kenti'ndeki St. Paul Kilisesi, bu yıl hacı olmak isteyen 15 bin Hristiyan'ı ağırladı.Antiocheia Antik Kenti Kazı Başkanı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Özhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte bu yıl kazı çalışmalarının Men Tapınağı ve St.Paul Kilisesi'nde yapıldığını söyledi.Özhanlı, kilisenin Hristiyan dünyası için önemli olduğunu belirterek, yapının Anadolunun en erken ve en büyük bazilika planlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Bu yıl antik kente gelen 20 bin ziyaretçinin 15 bini St. Paul Kilisesi için geldi. Çok sayıda Hristiyan, hacı olmak için buraya geliyor. 70 metre uzunluğunda 27 metre genişliğinde bir kilise burası. 4. yüzyılda inşası başlamış ve 6. yüzyılda tamamlanmış olduğunu biliyoruz. 325 yılında Hristiyanlığın ilk konsülünde Antiocheianın hac merkezi ilan edilmesine sebep olmuş burası.Çünkü burada bir sinagog var. M.S 46 yılında Aziz Paul buraya geldiğinde sinagogda buradaki yahudi cemaatine bir vaaz veriyor. Daha sonra iki defa daha geliyor buraya. Sonra da hac merkezi ilan ediliyor. Kiliseye çok sayıda dini grup geliyor ve bakanlığımızın izniyle burada ibadet ediyorlar. Kazı çalışmalarıyla alanı genişlettik ve kilise formuna dönüşmüş oldu. Bundan sonra buraya gelen insanlar daha rahat bir şekilde ibadet edecekler."Devam eden kazı çalışmalarında kilisenin kuzey kısmında bir yapı ortaya çıkardıklarını anlatan Özhanlı, yapının büyük bir yangınla yıkıldığını tespit ettiklerini bildirdi.Kazılarda taban mozaiğinin de ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Özhanlı, "Kazılarda Azize Tekla ve güvercin motifli barışı simgeleyen mozaik çıkardık. Oldukça kaliteli ve renkli taşlarla yapılmış bir mozaik. Kilisenin geç döneminde yapıldığı tahmin ediliyor." diye konuştu.Özhanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlayacağı pilot kazı alanına dahil edildikleri takdirde kazıları 2 yılda bitireceklerini aktararak, şunları kaydetti:"Kazılar bitince hacıların gelip rahat ibadet edebileceği bir yer olacak burası. Bundan dolayı da ülkemize bol miktarda döviz bıraktıkları bir alana dönüştüreceğiz. Hristiyan cemaati de burada olması gereken turizm potansiyeli için çalışmalar yapıyor. Biz burayı iki yılda bitirirsek bu yıl gelen 20 bin ziyaretçi sayımız 60 bine çıkar. Bu da ülke turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Sadece kıyı kesimi değil, İç Anadolu'nun da turizminde etkin olduğunu göstermiş olacağız."Hristiyan dünyasında biliniyorBu bölgenin Hristiyan dünyasında bilindiğini, ancak Türkiye'de fazla bilinmediğini dile getiren Özhanlı, yapılacak tanıtım çalışmalarıyla bölgenin turizmde atağa geçeceğini ifade etti.Isparta'nın turizm alanında önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Özhanlı, sözlerini şöyle tamamladı:"Sadece Yalvaç Ovası'nda milattan önce 3000 yılına ait 40 tane höyük yerleşimi var. 3000 binden günümüze gelen çok güzel yol ağı var. Doğa turizm alanıyla birlikte yol güzergahları var. Bunun dışında en önemlisi Antiocheia'da Men Tapınağı var. Dünyada örneği olmayan bir yapı. Bu konuda yeterince tanıtım yapılırsa buranın gelirini karşılayacak ve koruma önemlerini alacak kadar yoğun olacaktır. Ayrıca gelen turist yöre halkına da kazandıracak. Her şeyimiz var sadece bunun tanıtılıp, insanlara servis edilmesi gerekiyor."