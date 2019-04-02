Hacı Ömer Öncü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR belediye başkan adayı olan Hacı Ömer Öncü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ÜSKÜDAR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Hacı Ömer Öncü isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR adayı Hacı Ömer Öncü kimdir? Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR adayı Hacı Ömer Öncü yüzde kaç oy aldı?

Hacı Ömer Öncü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hacı Ömer Öncü ÜSKÜDAR ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. ÜSKÜDAR ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Hacı Ömer Öncü adlı Bağımsız adayı toplamda 123 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ÜSKÜDAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.