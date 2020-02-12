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Hacı Ömer Sabancı Holding MKK'ya başvurdu

Hacı Ömer Sabancı Holding, 997 bin 178 lira nominal tutarlı Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

12.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:16Hacı Ömer Sabancı Holding MKK'ya başvurdu
Hacı Ömer Sabancı Holding, 997 bin 178 lira nominal tutarlı Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.
MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla toplam 38 şirket MKK'ya başvurdu.
Söz konusu şirketlerden Hacı Ömer Sabancı Holding, 997 bin 178 lira nominal tutarlı, Formet Çelik Kapı Sanayı ve Ticaret 4 milyon lira nominal tutarlı Borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Hacı Ömer Sabancı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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