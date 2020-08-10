Hacı Ömerli ve Yeni Şahran'da bozulan yollar yenileniyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Hacıömerli ve Yeni Şakran Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, Aliağa Belediyesi ekipleri tarafından yeniden düzenleniyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle Yeni Şakran Mahallesi ve Hacıömerli Mahallesi, doğal gaz yatırım programına dahil edilmişti. İki mahallede doğal gaz alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bozulan ve deforme olan kilit parke taşı döşenmiş yollar ise Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarılmaya başlandı. Gerçekleştirilen onarım çalışmaları kapsamında, Hacıömerli Mahallesi ve Yeni Şakran Mahallesinde toplam 27 bin 500 metrekare kilitli parke taşını döşeneceği ifade edildi. - İZMİR