26 Mart 2019, 23:44
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Hacı Sabancı, Spor Yaptığı Anlarla Takipçilerini Şaşırttı

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Hacı Sabancı, boynuna taktığı kalın zincirlerle spor yaptığı anlarla takipçilerini şaşırttı.

Ünlü manken Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra zayıflayan ve kendini spora adayan Hacı Sabancı, fit haliyle şaşırtmaya devam ediyor.

ZİNCİRLE SPOR YAPTI

Yeni sevgilisi Nazlı Kayı ile tam bir spor tutkunu haline gelen Sabancı, yaptığı spor aktivitelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sürekli spor yapan Sabancı, bu sefer boynuna takılan kalın zincirlerle antrenman yaptı. Zincirlerle spor yapan Hacı Sabancı, takipçilerini şaşırttı. Verdiği bir röportajda "Hiçbir zaman Sabancı adı beni bunaltmadı. Tam tersi, bana hayatı 3-0 önde başlatan bir durum olarak düşündüm hep." diyen Sabancı'nın bu halleri, "Zengin olmak zor" dedirtti.

Manken, Özge Ulusoy, Hacı Sabancı, Magazin



YORUMLAR (6)
DÜRBÜNLÜ: (cennetin çoğunluğu fakirler,,cehennemin çoğunluğunuda kadınlar oluşturacakmış.,hesabı en uzun sürecek olanlarda zenginler olacakmış.)
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TUGBA: kız tavlamak ıcın spora gerek yoktu bellıkı saglıgı ıcın yapıyor
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MERHAMET: spor yapıyor ama yedikleri ne bak, adama bak hizaya gel, insan mal olunca spor da diyet de böyle oluyor
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ADIMI YAZMAM: bu tombalakta da para olmasa kim bakar buna çirkin ve bodur
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E YİLMAZ: Cok belli mide ameliyati yapmis hic kas yok
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