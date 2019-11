Hacıabdullah Belediye Başkanı 7 ayda 40 yıllık sorunları çözdü

Niğde'nin Hacıabdullah Kasabası Belediye Başkanı Recep Doğmuş, göreve geldiği günden bu yana birçok projeyi hayata geçirdi.



7 ay içerisinde belediyenin imkanlarıyla borçlanmadan kasabanın 40 yıllık sorunlarına çözüm buldu. Ekonomik girdi sağlayacak projeler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacı Abdullah Kasabası Belediye Başkanı Recep Doğmuş, Hacıabdullah Kasabası'nın Niğde'nin ve İç Anadolu'nun belde anlamında en güzel en gelişmiş kasabası olması için mücadele edeceklerini söyledi.



"His göledi kazandırdık"



Kuluçkaya mevkiine 22 günde Gölet yaptıklarını belirten Başkan Doğmuş: " Kuluç Kaya mevkiine bahar ve kış aylarında suyum gittiği noktayı seçerek tamamen belediye imkanlarıyla 22 günde özellikle hayvan içme suyu göledi kazandırmış olduk. Buranın yapımında tamamen belediye imkanlarıyla gerçekleştirdik. Buranın projesi teknik işlerini de bizzat kendim yaparak personelimizde özverili çalışması sonucu 22 günde tamamladık. Maliyeti de 70 bin TL'dir. Bunu yaparak Hacıabdullah'a kazandırmış olduk. Güzel bir yerde güzel bir konumda kasabamız için iyi oldu. Bu tür göletlerin yapımını da kedi imkanlarımızla yapmaya çalışacağız" dedi.



"5 yıldır süren fosseptik çukuru sorunu çözüldü"



Başkan Doğmuş; "Boğaziçi mevkiinde İller bankası tarafından Kasabamızın içine fosseptik çukuru koyuldu. 5 yıl boyunca bölgedeki 50-60 hane bu kokuyla yaşamak zorunda bırakılmıştı. Ama biz bu süreci 10 gün içerisinde 1 kilometre 300 metre ana hattı olmak üzere 4,5 kilometre yan bağlantılarıyla bu fosseptiği tamamen kaldırıp ana hatta bağlantısını yaptık. Bu yaptığımız işlemlerde de tamamen kendi personellerimizle ekipmanlarımızla yan bağlantı 1.3 ana hatla beraber 50 bin TL'ye malettik. Önemli olan burada insan sağlığının olması, bu fosseptikler 5 yıl boyunca dereye verilerek vatandaşlar bunla yaşamak zorunda bırakıldı. Biz bunu da 10 gün çerisinde çözerek tamamen hijyenik bir koşul oluşturmuş olduk" diye konuştu.



" Niğde'nin en güzel piknik alanını yapıyoruz"



Niğde'nin ve İç Anadolu'nun en doğal piknik alanını yapmak için çalışma yaptıklarını anlatan Doğmuş: "Dere yatağımızı düzenleyerek bahar döneminde Niğde'nin ve iç Anadolu'nun en iyi piknik alanını yapmış olacağız. Doğal yapıya hiç dokunmadan söğüt ağaçlarının olduğu yerlerine şadırvanlar koyacağız. İnsanlar pikniğe geldiklerinde semaverleri olacak, ızgara alanlarının bulunduğu şadırvan sistemi olacak. Derenin aktığı noktalara salıncaklar koyacağız. İnsanlar oturduğu yerde hem sallanacak hem de dere suyunun akışına bakarak güzel bir gün geçirecek. iç Anadolu'nun en iyi piknik alanı Hacıabdullah'ta olmuş olacak. Biz bir işi yaparken sadece tek boyutu ile değil. İleriye dönük insanlara hizmet edebilecek insanların faydasına olan projelerle işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız 3 boyutlu bir işi Hacıabdullahımıza kazandırmış olduk. Piknik alanına çalışmaya başladığımızda doğal dokuya hiç dokunmadan bu dediklerimizi yaparak 1 kilometre 300 metre boyunca derenin üst bölgesine şadırvanların olduğu salıncakların olduğu, insanların araçlarını rahatlıkla park edebildiği, piknik alanında aradığı her şeyi bulabileceği mekanlarda olacak" ifadelerini kullandı.



"40 yıldır çözülmeyen soruna çözüm bulduk"



Hacıabdullah Kasabası Belediye Başkanı Recep Doğmuş, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bahçe yollarının olmaması insanların elmalarını bozduğunda çuvallarla sırtlarında aşağılara taşıması, yıllardır faydalı ağaç ve dönüşümün yapılamamasına çözüm bulmak için buraya da el attık. 40 yıldır çözülemeyenlere yere 2 kilometre bahçe yollarımızı yaptık. Burada yapmak istediğimiz en önemli husus bahçelerimiz dönüşüme sokup ceviz ve kiraz ekimi yapanlara, ceviz, kiraz ve iş makineleri bizden olmak üzere tamamen dönüşüm sağlayacağız. Burada hedefimiz kasabada göçü engellemek ve bu devasa güzel bahçelerin değerlenmesi. Yolumuz açtık ve yolumuza devam edeceğiz. Kasabamızda yıllardır zorun olan yaptığımız saha araştırması sonucu istediğimiz içme suyunu da bulmuş olduk. Bulduğumuz içme suyunu şebeke hattımıza kazandırarak kasabamızın su sorununu çözmüş olacağız. Sadece biz bununla da yetinmiyoruz. Bu su sahamızla beraber 4 tane daha su kuyumuz olacak bu kuyularımıza yapış olduğumuz 150 KWA'lık güneş enerjisi sistemi sayesinde su kuyusunun enerjisinin tamamen buralardan karşılayacağız. Burada yapılacak 4 tane kuyumuz işlevini kazandığında aylık 65 bin TL gelecek faturanın da önünü kesmiş olacak. Bu Hacıabdullah kasabası için büyük bir kazanım olacaktır. Gelecekteki neşelimize çocuklarımıza kalıcı bir şeyler bırakmak. Belediyecilik sadece kazanmak ile bitmiyor. Kazandıktan sonra da24 saat bu görevi ifa edip insanlara hizmetler yapabilmek. Biz ve şahsım bu bilinçle devam ederek, kasabamıza kendi imkanlarımızla yatırımlar yaparak güzellikler katmaya çalışıyoruz. Belediye başkanlığı olsun farklı makamlarda olsun bu işe çıkıldığı zaman mesai kavramı olmayıp 24 saat halkın hizmetkarım. Halka hizmet etmeye inan birisiyim. Belediyemizin parkı önceden kullanılmayan metruk bir yerdi. Biz burayı çok güzel peyzaj ve düzen ederek kasabamızın kullanımına sunduk. Aynı zamanda yaz döneminde yapılan düğünlerin kır düğünü olarak parkımızın içerisinde yapmalarını sağladık. Vatandaşımız düğünlerini daha rahat ve nezih ortamda düğünlerini yapar hale geldi. Gurbetten gelen ve kasabamızda yaşayan insanların kasabamıza gelerek bu güzel ortamda sohbet etmelerini sağladık. Kasabamızdaki muhtarlarımız için güzel bir yaptırdık. Ben her zaman şunu diyorum: "vatandaş hizmeti tek noktadan alsın. Muhtarlarımız için belediye binamızda güzel bir ortam güzel bir yer yaptık. Zanaba mevkiine bulunan doğal kaynak suyunun kaçırılması sonucu su akmaz hale geldi. Bu bölgedeki bahçelerdeki sebzeler ve ağaçlar kurumasın diye seçimi kazandıktan sonra buraya 7,5 KWA'lık GES sahamızı kurduk. Hacıabdullah Kasabası için büyük hedeflerim vardı .Bu hedefleri gerçekleştirmek için gece gündüz 24 saat çalışarak 7 aylık süreçte bir çok küçük ve büyük projeleri hayata geçirdik. Ekonomik girdi sağlayacak projeler üzerinden de çalışmalarımız devam etmektedir. 2 yada 3 yıl içesinde Hacıabdullah kasabası Niğde'nin ve İç Anadolu'nun belde anlamında en güzel en gelişmiş kasabası olması için biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz"." - NİĞDE

