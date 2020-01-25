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Hacıbektaş Belediyesi, depremzedeler için 80 yataklı pansiyonu açtı

Hacıbektaş Belediyesi, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Hacıbektaş Belediyesi'ne ait olan 80 yataklı belediye pansiyonunu depremzedeler için hizmete açtı.

25.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:40Hacıbektaş Belediyesi, depremzedeler için 80 yataklı pansiyonu açtı
Belediyesi, 'da yaşanan deprem sonrasında Hacıbektaş Belediyesi'ne ait olan 80 yataklı belediye pansiyonunu depremzedeler için hizmete açtı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok açıklamasında, "Gün birlik olma günüdür. Pir'imizin de dediği gibi, Bir Olalım İri Olalım Diri Olalım. Başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere, depremde evleri zarar gören vatandaşlarımız için 80 Yataklı Belediye pansiyonumuzu hizmete açmaya hazırız. Konaklama ve gıda ihtiyaçlarının tamamı tarafımızdan karşılanacaktır. İhtiyaç halinde vatandaşlarımızın ilçemize sevki de hizmet araçlarımız tarafından ücretsiz sağlanacaktır" dedi. - NEVŞEHİR

Arif Yoldaş Altıok, Hacıbektaş, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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