Haberler » Güncel » Hacıbektaş'ta sürek avı yapıldı - Haber

Hacıbektaş'ta sürek avı yapıldı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde sürek avı düzenlendi.

18.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:38Hacıbektaş'ta sürek avı yapıldı
'in ilçesinde sürek avı düzenlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün izni, İlçe Jandarma Komutanlığının gözetiminde yaban domuzlarıyla mücadele çalışması yapıldı.

Hırkadağı ve Kızılöz mevkisinde gerçekleştirilen sürek avına ilçedeki ruhsatlı avcılar katıldı.

Faaliyete katılanlardan Savaş Yenal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban domuzlarının ekili tarla ve bahçelere ciddi oranda zarar verdiğini belirtti.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini ifade eden Yenal, bölgede hızla artış gösteren yabani domuz sayısının kontrollü şekilde azaltılmasına yönelik sürek avı yapıldığını kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:38:42