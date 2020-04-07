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Hacıbektaşlı çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen mercimek tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.

07.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:24
Hacıbektaşlı çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı
Nevşehir 'in Hacıbektaş ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen mercimek tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen 19 çiftçiye toplamda 7 bin 450 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

İlçede 560 dekar alanda, alternatif ürün olarak ekiminin yapılması planlanan hibe tohumu teslim alan çiftçiler, verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel
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