Hacıbektaşlı çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen mercimek tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.
07.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:50
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen 19 çiftçiye toplamda 7 bin 450 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.
İlçede 560 dekar alanda, alternatif ürün olarak ekiminin yapılması planlanan hibe tohumu teslim alan çiftçiler, verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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