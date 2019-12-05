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Hacıhamzalı öğrenciler Hidroelektrik santralini gezdi

Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan Orta Okulu öğrencileri, Kargı Kızılırmak Hidroelektrik Santrali'ni gezdiler.

05.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:40Hacıhamzalı öğrenciler Hidroelektrik santralini gezdi
Şehit Hasan Bahçevan Orta Okulu öğrencileri, Hidroelektrik Santrali'ni gezdiler.

Okul Müdürü Hasan Çınar ve Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Kesgin nezaretindeKargı Kızılırmak Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret eden öğrencilere tesis hakkında yetkililer bilgi verdi.

Geziyle ilgili açıklamalarda bulunan Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Kesgin, öğrencilerin kitaplardan, haberlerden duyduklarını elektrik üretimi ile ilgili bilgileri yerinde ve alanında uzman kişilerden elde etme imkanı bulduklarını belirterek, "HES sahasında yapılan alan gezisi ve türbinlerin çalışmasıyla elde edilen kazanım unutulmayacak bir deneyim oldu.Yaşadığımız coğrafya da bulunan imkanlarımızı bilme, değerlendirme ve anlama açısından ülkemizin ne kadar büyük zenginliklere sahip olduklarını anlayan öğrencilerimiz umarım geleceğin mühendisleri,doktorları, bilim adamları olarak karşımıza çıkarlar ve ülkemize fayda sağlarlar" diye konuştu.

Okul Müdürü Hasan Çınar'da gezinin gerçekleşmesine imkan tanıyan Kargı Kızılırmak Hidroelektrik Santrali yetkililerine eğitime sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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