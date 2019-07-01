01.07.2019 13:17
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Hacılar Akşamlarına Renk Katıyor

Hacılar Akşamlarına Renk Katıyor

Hacılar Kafe Restoran, nezih ortamı ve zengin menüsü ile ilçenin sosyal hayatına renk katıyor.

Hacılar Kafe Restoran, nezih ortamı ve zengin menüsü ile ilçenin sosyal hayatına renk katıyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bulunan ve Hacılar Belediyesi tarafından işletilen Hacılar Kafe & Restoran, ilçe halkının yeme, içme, dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak faaliyetini sürdürüyor.

Eşi Buket Hanım ile birlikte Hacılar Kafe &Restoran'a gelen ve vatandaşlarla sohbet eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan , vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri bir mekanı ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Başkan Özdoğan, "Hacılar Kafe & Restoranımız halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 15 Temmuz Parkı içerisinde faaliyetini sürdürüyor. Burası, misafirlerimizin yeme ve içme ihtiyaçlarının yanı sıra hoş vakit geçirebileceği nezih bir ortam. Kafemiz,Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenen canlı müzik programları ile de Hacılar akşamlarına renk katıyor. Tüm vatandaşlarımızı, aileleri ve çocukları ile birlikte Hacılar Kafe & Restoran'a davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Bilal Özdoğan , Hacılar , Güncel

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