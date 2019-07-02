02.07.2019 11:33
Haberler » Güncel » Haber

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantıda 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci ve ikinci maddesinde yer alan 2019/2 ve 2019/3 nolu İmar Komisyon Raporları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3'üncü maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve 149 sayılı yazısı görüşülerek kabul edildi. Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 4'üncü ve 5'inci maddelerinde yer alan 2019/2 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Kentsel dönüşüm alanı C tipi dairelerin tahsisi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Bilal Özdoğan , Hacılar , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:59 Karşı şeride geçen otomobil, 2 araca çarptı: 6 yaralı
12:58 Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için atılacak adımların sonuna kadar...
12:58 Müdür Çelik'ten anız uyarısı
12:58 Çivril İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi geçirdi
12:58 Serik'te taksiciler eylem yaptı
12:58 İHH kurban fiyatını 850 lira olarak belirledi
12:57 Tabancasını temizlerken tetiğe dokunan polis, yaşamını yitirdi