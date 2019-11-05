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Hacılar Belediye Meclisi toplandı

Hacılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantını gerçekleştirdi.

05.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:50Hacılar Belediye Meclisi toplandı
Hacılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantını gerçekleştirdi.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilal Özdoğan başkanlığında toplanan mecliste 4 madde karara bağlandı.
İlçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Özdoğan, "İlçemizde kış öncesi çalışmalarımızı tamamladık. 7 aylık süreçte 12 kilometrelik sıcak asfalt, 7 kilometrelik sathi kaplama, 50 bin metrekare kilitli parke döşemesini tamamladık. Sezonu bu şekilde sonlandırıyoruz. Rabbim önümüzdeki sezonda da kalan eksiklerimizi, kalan ihtiyaçları hep birlikte gidermeyi nasip eylesin." şeklinde konuştu.

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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