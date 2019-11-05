Hacılar Belediye Meclisi toplandı

Hacılar
Belediyesi kasım ayı meclis toplantını gerçekleştirdi.
Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilal Özdoğan başkanlığında toplanan mecliste 4 madde karara bağlandı.
İlçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Özdoğan, "İlçemizde kış öncesi çalışmalarımızı tamamladık. 7 aylık süreçte 12 kilometrelik sıcak asfalt, 7 kilometrelik sathi kaplama, 50 bin metrekare kilitli parke döşemesini tamamladık. Sezonu bu şekilde sonlandırıyoruz. Rabbim önümüzdeki sezonda da kalan eksiklerimizi, kalan ihtiyaçları hep birlikte gidermeyi nasip eylesin." şeklinde konuştu.