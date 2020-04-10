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Hacılar Belediyesi maske üretimine başladı

Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.

10.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:02
Hacılar Belediyesi maske üretimine başladı
Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, maske üretiminin yapıldığı Hacılar Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yaşayan vatandaşların koronavirüse karşı korunması amacıyla harekete geçtiklerini, bu kapsamda günlük 500 maske ürettiklerini belirtti.
Maskelerin ücretsiz dağıtılacağının altını çizen Başkan Özdoğan, "Koranavirüsle mücadele kapsamında belediye olarak maske üretimine başladık. Günlük üretim kapasitemizi şu an için 500 olarak belirledik. Bunu artıracağız. Bu sıkıntılı süreci bu şekilde el birliğiyle aşacağız. Yarın itibariyle de inşallah pazar yerimizde esnafımıza da maske dağıtımına başlayacağız. Halk eğitim merkezimizle birlikte ilçemizde maske üretimini istediğimiz seviyeye getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bilal Özdoğan, Ahmet Cihan, Hacılar, Güncel
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