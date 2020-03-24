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Hacılar Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara ziyaret

Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

24.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:38
Hacılar Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara ziyaret
Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Hacılar'da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında belediye ekipleri tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamlığı tarafından "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurulduğunu belirtti.
65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Zabıta Müdürlüğü olarak ziyaretlerde bulunduklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:
"Bizler kamu kurumları olarak büyüklerimizin her zaman yanındayız ve emrindeyiz. Bu manada ihtiyaç duymaları durumunda 112, 155, 156 ve belediyemizin 0534 592 48 55 Whatsapp hattını arayabilirler. Devletimizin uyguladığı kurallara harfiyen uyduğu için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum."
Ziyaret edilen vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını ve her zaman devlete güvendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

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