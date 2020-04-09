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Hacılar Belediyesi sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları beslenme odalarına yem bıraktı.

09.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:30
Hacılar Belediyesi sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
Hacılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları beslenme odalarına yem bıraktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için ilçe belediye ekipleri çalışma başlattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmaları Temizlik İşleri Müdürü veteriner Ayhan Alan ile birlikte incelediğini belirtti.
İlçenin belirli yerlerinde bulunan 6 besleme odasına düzenli olarak yaptıkları besleme çalışmasını artırdıklarını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:
"Koronavirüsle mücadele günlerinde tabi ki tüm canlıları düşünen bir belediye olarak sokak hayvanlarını da düşünmeye devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce yaptığımız çalışmalarla ilçemizde bulunan barınma ve beslenme odalarının yemlemesini sürekli yapıyoruz. Kedi beslenme ve sığınmaevinde de günlük yemlemelerimiz devam ediyor. Lokantaların ve kafelerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da sağlıklı bir şekilde yiyeceklerine ulaşması için vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Bilal Özdoğan, Koronavirüs, Hacılar, Güncel
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