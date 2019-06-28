28.06.2019 15:30
Haberler » Güncel » Haber

Hacılar Belediyesinden Osmanlıca kursu

Hacılar Belediyesinden Osmanlıca kursu

Hacılar Belediyesince Osmanlıca eserlerin okunup anlaşılabilmesi için "Osmanlıca kursu" düzenlendi.

Hacılar Belediyesince Osmanlıca eserlerin okunup anlaşılabilmesi için "Osmanlıca kursu" düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkez 'inde düzenlenen ve Osmanlıcanın başlangıç seviyesinde okunup yazılabilmesinin amaçlandığı kursta 44 kursiyer eğitim görüyor.
Başkan Bilal Özdoğan , arşivlerde birçok Osmanlıca eserin bulunduğunu ancak bu eserleri okuyacak insanın olmadığını ve Osmanlıcanın gençlere öğretilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Şimdiye kadar birçok eğitim programı düzenlediklerini anlatan Başkan Özdoğan, gençlerin geçmişini öğrenmesi noktasında Osmanlıca kurslarının öneminin farkında olduklarını bildirdi.
Kaynak: AA
şehit , merkez , osmanlıca , hacılar , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:58 - Mississippi Taşkınlarının Hasar Maliyeti 2 Milyar Doları Aşacak
16:58 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
16:58 Çantasını alan kapkaççıları kovalarken düşünce ayağı burkuldu
16:58 Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)
16:58 Yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
16:58 Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
16:58 Kırşehir UMKE ekibi eğitim kampına katıldı