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Hacılar Belediyesinden park yapım çalışmaları

Hacılar Belediyesi, ilçedeki çocuk parkları, dinlenme ve yeşil alanları arttırmak için yeni parklar oluşturmaya devam ediyor.

22.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:12 Hacılar Belediyesinden park yapım çalışmaları
Belediyesi, ilçedeki çocuk parkları, dinlenme ve yeşil alanları arttırmak için yeni parklar oluşturmaya devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bulunan parkların ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme çalışmaları sürdürülürken, yeni parklar ve yeşil alanlar da oluşturulmaya devam ediyor.
Yeni Mahalle Ergenekon Siteleri'nde yapımı tamamlanan park alanlarında incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların dinlemesi için ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.
Sitedeki parkın yapımının yaklaşık 20 gün önce tamamlandığını aktaran Özdoğan, "Şimdi herhangi bir aksaklık olup olmadığı hususunda incelemeleri heyetimizle yaptık. Gördük ki çocuklarımız okul sonrası yeni parkımızda, oyun alanlarımızda mutlu bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. Keyif alıyorlar. Muhteşem bir manzara var." dedi.

Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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