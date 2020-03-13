Menü
Haberler ›› Güncel ››Hacılar'da 2 bin meyve fidanı dağıtıldı - Güncel

Hacılar'da 2 bin meyve fidanı dağıtıldı

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin meyve fidanı dağıtıldı.

13.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:06
Hacılar'da 2 bin meyve fidanı dağıtıldı
Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin meyve fidanı dağıtıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Meydanı'nda cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz 2 bin adet armut, elma, badem, kayısı, erik ve kiraz fidanı dağıtımı yapıldı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meyve fidanı dikiminin bölge için önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Böylesi güzel bir ilçede böylesi güzel bir uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Namaz sonrası insanlarımız meyve fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne göre dikeceklerdir. Fidana iyi bakım yapıldığında o ürünün nasıl ortaya çıktığını da çocuklarımızın bizzat görmesini istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2 bin meyve fidanı gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu hayır işinde de bize katkı veren İstanbul'da ikamet eden hemşehrimiz Necati Uçar ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Onun emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. İnşallah verimli olur, bereketli olur. Daha güzel bir ilçe, daha güzel bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız."
Belediyeye ait kamyonlarla getirilen fidanlar, vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hacılar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi