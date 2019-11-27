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Hacılar'da 80 konutun temeli atıldı

Hacılar ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 90 metrekarelik 80 konutun temeli törenle atıldı.

27.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:44Hacılar'da 80 konutun temeli atıldı
ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 90 metrekarelik 80 konutun temeli törenle atıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, törende konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hiçbir aksilik olmadan devam ettiğini, konutları 2020 yıl sonuna kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini aktardı.
Törene, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, belediye meclis üyeleri, yüklenici firma yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı.
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında daha önce 200 konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiği, ilçeye toplam bin 101 konutun kazandırılacağı belirtildi.

Hacılar, Güncel

Kaynak: AA

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