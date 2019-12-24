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Hacılar'da aile içi iletişim semineri

Hacılar'da ilçe Müftülüğü tarafından "Keşkesiz bir yaşam için aile içi iletişim" konulu seminer verildi.

24.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:08 Hacılar'da aile içi iletişim semineri
'da ilçe Müftülüğü tarafından "Keşkesiz bir yaşam için aile içi iletişim" konulu seminer verildi.

İlçe Müftülüğü Kudsiye Şaşoğlu Kuran Kursu koordinatörlüğünde toplum içerisinde aile yapısının güçlendirilmesi ve aile bireyleri arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Keşkesiz bir yaşam için aile içi iletişim" konulu seminere Hacılarlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kudsiye Şaşoğlu öğrencileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve kısa gösterinin ardından kürsüye gelen İlçe Müftüsü Yusuf Ay yaptığı konuşmada, "Çağın getirmiş olduğu hastalıklardan endişe ediyoruz. Onun için çocuklarımızla ve aile bireyleri ile olan iletişimimiz önemli. Bunların üzerinde durmayı beraberce arzu ediyoruz. Yarınların problemlerini biz ancak iletişimle beraber evlatlarımızla, eşlerimizle, babalarımızla, annelerimizle güçlü bir şekilde omuz omuza olarak çözebiliriz. Ancak sorunlarımızı bu şekilde aşabiliriz. Bununda bilincindeyiz. Bununda farkında olmayı daha çok arzu ediyoruz. Yani çocuklarımızı çağımızın problemlerine kurban etmek istemiyoruz." dedi.

Programda aile konulu slayt gösteriminin ardından kürsüye gelen Din Hizmetleri Uzmanı Hacer Ay katılımcılara aile içi iletişim, ailede iletişim becerilerini artırma yolları, ailenin önemi, empati kurma, sağlıklı diyalog kurma ve çözüm yolları hakkında bilgiler verdi.

Program katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - KAYSERİ

Kuran-ı Kerim, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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